В Омске 138 дольщиков получат к концу года квартиры в недострое на улице Химиков

Фото: минстрой Омской области

В недострое на улице Химиков, 28 к концу 2023 года свои долгожданные квартиры получат 138 дольщиков. Об этом сообщает региональный минстрой.

Работы на объекте сейчас выполняет ООО «ГК «ЭнергоСистемы». Там ведется монтаж окон, расширение дверных проемов, усиление балконов и многое другое. Строительная готовность оценивается в 65%.

- На объекте уже выполнен демонтаж обветшавших строительных конструкций, не прошедших государственную экспертизу, а также пришедших в негодность вентиляционных шахт, - уточняют в ведомстве.

Между тем, в этом году после долгих лет простоя возобновлено строительство дома на улице Менделеева, 44 и многоквартирного дома по улице 11-я Ремесленная.

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