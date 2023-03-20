Двое новосибирцев обманули омичей на 1,6 млн рублей

Пенсионеры охотно верили в беду и отдавали последние накопления мошенникам. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жертвами банды аферистов стали омские пенсионеры. Пока состав группировки известен не весь, однако уже двое получили свое наказание.

Ими оказались два жителя города Новосибирска. Соучастники звонили пожилым людям и сообщали, что их дети или внуки стали участниками ДТП. При этом, виновниками были именно родственники жертв, но чтобы загладить свою вину нужно было всего лишь дать денег за причиненный ущерб.

– Получив согласие, один из осужденных лично приезжал к потерпевшим, получал от них наличные и скрывался, а другой фигурант отвечал за перевод денежных средств через банкоматы организаторам и другим участникам преступной группы, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Один из участников группировки получил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, а другому – 4 года лишения свободы. И оба проведут заключение в «строгом режиме».

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