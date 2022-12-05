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Происшествия5 декабря 2022 11:10

СК завел уголовное дело после взрыва в школьной котельной в Омской области

Следователи нашли нарушения в части требований охраны труда
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: СУ СКР по Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

Уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда заведено после взрыва котельной в селе Пикетное Марьяновского района. Там пострадал 61-летний кочегар.

- Заведено уголовное дело по факту получения кочегаром котельной тяжких телесных повреждений в результате поломки парового котла, - уточняют в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в минувшую субботу. Инцидент оставил без отопления местную школу, а также три частных и три многоквартирных дома. Кочегар находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре города Омска.

После проверки следователей изъяты предметы оборудования, проведена выемка технической документации и должностных инструкций в Лесногорском МУП ЖКХ Марьяновского муниципального образования Омской области, допрашиваются работники и очевидцы, выясняются причины аварии. Готовится проведение технической экспертизы.

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