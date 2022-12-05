СК завел уголовное дело после взрыва в школьной котельной в Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области
Уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда заведено после взрыва котельной в селе Пикетное Марьяновского района. Там пострадал 61-летний кочегар.
- Заведено уголовное дело по факту получения кочегаром котельной тяжких телесных повреждений в результате поломки парового котла, - уточняют в ведомстве.
Напомним, ЧП произошло в минувшую субботу. Инцидент оставил без отопления местную школу, а также три частных и три многоквартирных дома. Кочегар находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре города Омска.
После проверки следователей изъяты предметы оборудования, проведена выемка технической документации и должностных инструкций в Лесногорском МУП ЖКХ Марьяновского муниципального образования Омской области, допрашиваются работники и очевидцы, выясняются причины аварии. Готовится проведение технической экспертизы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожилой кочегар пострадал в ходе взрыва школьной котельной в Омской области
В обстоятельствах происшествия разбираются надзорные органы (подробнее)