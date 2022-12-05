Главное результат, а не пол: все меньше омских компаний отказывают женщинам-соискателям в трудоустройстве из-за наличия детей

При этом 7% фирм до сих пор не хотят принимать на работу замужних девушек без детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, что все больше омских работодателей уходят от гендерных стереотипов при выборе сотрудников.

Так, по данным опроса, проведенного в ноябре, социальный статус женщин-соискателей волнует лишь 22% компаний. Для сравнения это на 3% меньше, чем в 2021 году, а также на 13% меньше, чем в стабильном и доковидном 2019 году.

К мужчинам-кандидатам требования также стали мягче. Если в 2019 году семейное положение работников интересовало 25% организаций, то в 2022 году - 11%.

Остаются в Омске и те компании, что до сих пор имеют негласные гендерные предпочтения - они чаще нанимают на работу тех, кто уже состоит в браке и имеет детей.

В 13% организаций признались, что у них действует негласный запрет на наём некоторых категорий женщин. Для сравнения в 2010 году он был в 36% компаний. Наибольший страх у работодателей вызывают замужние девушки без детей. Таких не хотят брать на работу 7% фирм.

Скрытой дискриминации подвергают и мужчины, хотя и в меньшей степени. На сегодня только 7% компаний отдают предпочтение омичам определенного семейного положения. В 2010 году их было в два раза больше - 14%. При этом аналитики портала отмечают еще один тренд - рост числа организаций, не желающих брать на работу холостых мужчин без детей. Сейчас таких 6%. В доковидном 2019 году лишь 3% компаний отказывали в трудоустройстве кандидатам с подобным социальным статусом.

Сегодня 81% организаций не обращают внимание на семейное положение женщин-соискателей. В случае мужчин - 86%. Если сравнивать с 2010 годом, компании стали лояльнее относиться к социальному статусу как женщин, так и мужчин. Двенадцать лет назад при трудоустройстве данному критерию не придавали значения в отношении двух полов - 47% и 69% соответственно.

По мнению аналитиков, пандемия коронавируса заставила бизнес пересмотреть имеющиеся негласные запреты при найме на работу, так как на первый план вышли результаты сотрудника, а не его пол.

Напомним, ранее портал SuperJob поделился результатами опроса, согласно которым омичам для полного счастья нужно 175 тысяч рублей в месяц.

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