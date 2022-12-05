Без сапог и без денег: омичка настолько увлеклась примеркой зимних сапог в обувном магазине, что не заметила пропажи сумки

Похищенные деньги преступник спустил на спиртное и развлечения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Женщина лишилась сумки с деньгами, пока примеряла сапоги в обувном магазине в центре Омска.
Омичка рассказала полицейским, что в магазине на проспекте Карла Маркса она примеряла зимние сапоги. На время примерки женщина оставила свою сумку, в которой находилось 20 тысяч рублей, на пуфике рядом. Потерпевшая так увлеклась обувью, что не заметила пропажи имущества.
Личность похитителя удалось установить достаточно быстро. Им оказался 39-летний мужчина, проживающий недалеко от обувного магазина.
Как выяснили оперативники, задержанный пришел в тот день в торговую точку с целью совершить кражу. В магазине его взгляд сразу пал на дамскую сумку, оставленную без присмотра. Омич быстро подошел к пуфику, где она лежала, забрал ее и скрылся. Деньги, найденные внутри, он спустил на спиртное и развлечения.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража» .
Напомним, ранее в Омске задержали неудачливого рецидивиста, напавшего на молодую медсестру. При краже мужчина обронил свой телефон, по которому и удалось его вычислить.
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