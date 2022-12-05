Администрация Усть-Ишима борется через суд и омскую прокуратуру за причал

Дело находится на контроле прокуратуры. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Администрация села Усть-Ишим через суд пытается спорить договор купли-продажи между управлением государственным имуществом в Омской области и коммерческой организацией.

Все дело в том, что в этом году территориальное управление продало некой компании причал, расположенный на левом берегу реки Иртыш. Организация наняла частное лицо для демонтажа причальной стенки

- Оценка воздействия проводимых демонтажных работ на биоресурсы и среду их обитания не проводилась, в территориальное управление Росрыболовства соответствующая заявка не направлялась, - уточнили в областной прокуратуре.

Работы всё же были приостановлены, а на человека, который занимался демонтажом, наложен штраф в 3 тысячи рублей. Теперь в суде рассматривается дело по оспариванию сделки купли-продажи.

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