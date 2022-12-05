Судьбоносная ставка: что потеряют омичи при отмене льготной ипотеки

Эксперты подсчитали, что после внесения платежа по обычной ипотеке у семьи из Омска в кармане останется только прожиточный минимум. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России судьба программы льготной ипотеки под 7% обсуждается в правительстве, но окончательное решение еще не принято. Напомним, что программу ввели для поддержки застройщиков с введением локдауна по коронавирусу, пока ее действие ограничено 2022 годом. Бдет ли продолжена программа, неизвестно. В федеральных СМИ представители Минфина заявляли, что не видят необходимости в продлении программы, а также в новых мерах поддержки первичного рынка жилья в 2023 году. Такого же мнения придерживается и ЦБ РФ.

Сейчас на ипотеку у омичей уходит треть семейного дохода

На фоне этих обсуждений ЦИАН подсчитал, насколько критично станет для среднестатистической семьи в России взять ипотечный кредит. Согласно условиям льготной ипотеки, минимально взнос по кредиту составляет 15% стоимости жилья. Средний срок составляет 306 месяцев, то есть – превышает 25 лет. При таких условиях и ставке по льготной программе 7%, в среднем по крупным городам России ипотека занимает чуть более трети (35%) от дохода семьи (двое работающих и покупка двухкомнатной квартиры в новостройке, первый взнос - 15%). По Омску льготная ипотека занимает в среднем 32% от дохода семьи.

Максимальная финансовая нагрузка на бюджет по ипотечному платежу наблюдается в Казани (54% от семейного бюджета), Москве (46%) и Нижнем Новгороде (44%), минимальная – в Саратове (23% от семейного бюджета) и Челябинске (25%), что связано с относительно невысокой ценой недвижимости и не самыми низкими заработными платами в сравнении с другими локациями, попавшими в выборку.

При «отмене» льготной ипотеки омская семья будет отдавать уже половину дохода

В случае завершения господдержки, покупатели первичного рынка могут рассчитывать на рыночные ипотечные ставки на уровне 10,5-11% годовых. Например, лидер ипотечного кредитования предлагает ставку 10,4%. Поэтому в среднем по крупным городам страны платеж по ипотеке составит почти половину семейного дохода или 47%. По Омску стандартная ипотека будет занимать в среднем 43% от дохода семьи.

В среднем по крупным российским городам по льготной ипотеке семья отдает около 39 тысяч рублей, при отмене господдержки платеж вырастет до 52 тысяч рублей. По Омску платеж может вырасти с 33,6 тысяч рублей до 44,6 тысяч рублей.

После отмены льготной ипотеки свободных средств станет меньше в два раза

Существенные затраты на ипотеку сокращают уровень расходов на другие необходимые нужды. Если двухкомнатную квартиру в ипотеку приобретает семья с одним ребенком, то в целом по всем городам при льготной ипотеке под 7% на повседневные расходы остается сумма больше прожиточного минимума в среднем всего на 28,5 тысяч рублей. В Омске сверх прожиточного минимума у семьи после выплаты льготной ипотеки остается 31 тысяча рублей.

При отмене льготной ипотеки и стандартной ставке 10,4% в среднем сверх прожиточного минимума у российской семьи будет оставаться всего 15,6 тыс. рублей против 28,5 тысяч при льготной ипотечной ставке, то есть – почти в два раза меньше. В Омске, выплачивая ипотеку по стандартным ставкам, семья будет иметь всего 20 тысяч рублей сверх прожиточного минимума.

После отмены льготной ипотеки в среднем российская семья «лишится» от 7 до 34 тысяч рублей в месяц, что приблизит возможный уровень трат к прожиточному минимуму.