Весточка из дома: омичам рассказали, как отправлять письма военнослужащим в зону СВО

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военный комиссариат Омской области проинформировал, как правильно отправить письмо военнослужащему в зону СВО, чтобы весточка из дома обязательно дошла до адресата.

- Для личной переписки необходимо использовать в данных целях почтовые адреса – «103400, Москва – 400, войсковая часть – XXXX)» (войсковая часть – полевая почта XXXX), где XXXX – номер войсковой части или полевой почты, где проходят службу призванные граждане или добровольцы, - пояснили близким военнослужащих.

Если же вопрос проблемный, касается социальных гарантий, выплат и прочего, то в военном комиссариате Омской области работают телефоны «горячих линий»: 8 (3812) 23-82-52 – оперативный дежурный (круглосуточно), 8 (3812) 24-61-78 – юридическое отделение (с 8.30 до 17.30), 8 (3812) 24-62-75 – отделение по работе с гражданами, центр социального обслуживания – 8 (3812) 36-67-50 (с 8.30 до 17.30).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омские мобилизованные соревновались в выполнении спортнормативов ГТО

Минобороны провело соревнования среди военнослужащих на омской базе (подробнее...)