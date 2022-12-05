Превышение трёх опасных веществ обнаружено в воздухе Омска

Видимость не более двух километров. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Сразу три опасных вещества были обнаружены в городском воздухе в период действия неблагоприятных метеорологических условий. ПДК они превысили почти в два раза. Зафиксировала сей факт передвижная лаборатория регионального минприроды.

Предельно допустимая концентрация была обнаружена по следующим продуктам: сероводород - 1,2 ПДК, оксида азота – 1,3 ПДК, диоксида азота – 1,8 ПДК.

Специалистам лаборатории пришлось выезжать в Кировский округ на улице Перелета. Оттуда поступило огромное количество жалоб от жителей. Вся полученная информация направлена в региональные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора и природоохранную прокуратуру.

Напомним, что сегодня, 5 декабря, до 11.00 в Омске также объявлен режим НМУ. Пока в период отсутствия ветра в городе видна белая пелена и ощущается запах гари.

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