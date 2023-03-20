Молочный бренд делает омичей звездами

Команда торговой марки «Лужайкино», омского производителя натуральных молочных продуктов, предлагает еще один способ прийти к славе. Нужно просто любить молочные продукты и сделать интересное фото или видео с одним из них.

Справка:

На сегодняшний день «МилкОм» - единственный завод в Омске, оснащенный оборудованием для производства ультрапастеризованного молока с розливом в упаковку «ECOLEAN»*. Потребители уже оценили преимущества такой технологии. Как отмечают в компании, спрос на ультрамолоко ТМ «Лужайкино» особенно активно стал увеличиваться во время карантинных ограничений, когда покупатели начали более внимательно выбирать продукцию и отдавать предпочтение той, что гарантирует безопасность и сохранение полезных свойств на протяжении всего срока годности. Также в ассортименте есть сливочное масло, кефир, творог, йогурты и другие любимые продукты под ТМ «Лужайкино».

Напомним, что привлекать собственных потребителей к продвижению бренда в «Лужайкино» начали еще в 2020 году, когда состоялся первый конкурс. Тогда стало понятно, что проект откликается в сердцах множества омичей, что продукт любим и востребован, что рекламировать «Лужайкино» почетно и радостно.

- Приглашаем! Обязательно используйте шанс своего ребенка стать известным, – призывает руководитель отдела продвижения ТМ «Лужайкино», Анжелика Тоцкая. – Рекламировать качественный продукт из натурального молока, работать с настоящими кефиром, молоком, сметаной, маслом, йогуртами, а не с муляжами упаковки в кадре, видеть итоги своего успеха на протяжении целого месяца на улицах города – это действительно может стать серьезным достижением и поможет развиваться в будущем!

Условия просты — нужно снять видеообзор или креативное фото с использованием любого продукта ТМ «Лужайкино», выложить на своей страничке с #станьзвездойлужайкино #кастинглужайкино и привлечь всех своих друзей для голосования. 23 апреля 2023 года «Лужайкино» подведет итоги: победителей выберут по количеству голосов под обзором и по номинациям от команды «Лужайкино». Больше подробностей можно найти Вконтакте и в Одноклассниках, а также в телеграмм-канале «Лужайкино».

Выигравшие получат профессиональную фотосессию, размещение фото на наружной рекламе в Омске на целый месяц, серию фотографий, которая в течение года будет размещаться в соцсетях и на сайте Лужайкино55.рф, а также молочные наборы, сувениры и массу новых знакомств и впечатлений.

Внимание! Все расходы на фотосъемку, рекламную площадку и обработку материалов ТМ «Лужайкино» берет на себя. Участие в съемках для победителей кастинга БЕСПЛАТНО!

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*Эколин

Реклама. ООО «МилкОм». Лужайкино55.рф

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