Потепление придет в Омскую область с 5 декабря

Омичи отчаянно ждут хотя бы немного снега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальные морозы постепенно отпускают Омскую область. Уже с понедельника, 5 декабря, в регионе значительно потеплеет. Прогноз публикует Обь-Иртышское управление.

В понедельник в регионе ожидаются дневные температуры в районе - 12...- 17°C. Ночью пока столбик термометра будет держаться на отметке -26°C. Правда, при натекании облачности возможно потепление до -16°C. Без осадков, гололедица. Ветер слабый. Атмосферное давление продолжит расти.

Во вторник днем похолодает до -13°C, а ночью при прояснении возможно до -29°C. А так температура составит - 19...- 24°C. Ветер западный 7 м/с, на дорогах гололедица.

В среду столбик термометра днем будет показывать те же - 13...- 18°C. Ночью до -25°C. Ветер юго-западный до 8 м/с, давление начнет падать. Водителям не стоит забывать о скользких дорогах.

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