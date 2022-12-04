Бестолковые омичи разрушили скульптуру «Встреча» на набережной Оми

Фото: соцсети

Чугунная скамья пострадала после нападения вандалов на скульптуру «Встреча». Памятник двум влюбленным расположен на набережной Оми со стороны речного вокзала.

Фото в соцсети выложили очевидцы. Люди недоумевают, как можно было сломать скамейку из такого прочного металла. Администрация ЦАО направила заявление в полицию.

- По факту произошедшего на набережной Оми с памятником «Встреча» специалисты администрации Центрального округа направили информацию в правоохранительные органы. В дальнейшем планируется проведение анализа повреждений и рассмотрение варианта восстановления разрушенных элементов скульптуры, - прокомментировали в пресс-службе.

Полиция уже отреагировала на происшествие. Сейчас идут поиски преступника. Если учитывать, что эта территория находится под камерами, то вычислить злоумышленника не составит труда.

Напомним, что был установлен в 2014 году. Над его изготовлением работали скульпторы из Москвы Илья и Павел Мишанины.

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