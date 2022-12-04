Пожилой кочегар пострадал в ходе взрыва школьной котельной в Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

3 декабря в селе Пикетное Марьяновского района произошел взрыв парового котла в школьной котельной. В ЧП пострадал 61-лтений кочегар. Мужчина был доставлен в районную больницу, откуда, по информации минздрава, его забрали в региональный ожоговый центр.

В министерстве энергетики и ЖКХ пояснили, что тепловая организация принадлежит ООО «Лесногорское ЖКХ». Помимо школы она отапливает три частных и три многоквартирных дома.

- Население обеспечено альтернативным теплоснабжением (печное и электроотопление), по зданию школы проводятся оперативные мероприятия по недопущению разморозки здания, школа обеспечена тепловыми пушками, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Большой удачей можно считать, что само ЧП произошло в выходной день, и детей в школе не было. Известно, что там обучаются 99 учеников, а также 22 воспитанника детского сада. С понедельника все они переведены на дистанционное обучение.

- На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Марьяновского района в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего. Кроме того, на контроле прокуратуры находится вопрос соблюдения прав граждан на бесперебойное отопление, - прокомментировали в областной прокуратуре.

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