«Болезнь хроническая»: мэр Омска проверил температуру в городских школах

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Неутихающие морозы в Омске вновь оголили одну из проблем десятилетий: в образовательных учреждениях «дикий холод». Школьникам приходится сидеть на уроках в куртках, а некоторым дома, отлеживаясь с температурой.

Но, как оказалось, решить этот вопрос можно. Версии озвучил мэр Омска Сергей Шелест в ходе совещания с директорами школ, региональным министром энергетики и ресурсоснабжающими компаниями.

- Разобрали ситуацию по каждой школе. Директора проблему признают: где-то при усилении морозов холодно в спортивном зале, где-то в отдельных кабинетах и рекреациях. Практически все уже решили вопрос увеличением диаметров сопел на вводах. Однако, как показало посещение двух школ: № 73 и № 118 — «болезнь» хроническая и требует не столько денег, сколько изменения подхода, - прокомментировал мэр.

Проверка в зданиях проходило с помощью тепловизоров, а также «на глазок». Потому что некоторые проблемы заметны без диагностики специальной техникой. Например, батареи летом не промывались, а на некоторых и вовсе такой слой краски, что нагреться до нужной температуры им очень сложно.

- Тут не надо быть инженером, чтобы понять: если добрая часть батарей еле-еле греет — жары не жди, даже, если подача отвечает всем температурным нормам, - поясняет Шелест.

Вопросом устранения всех недочетов уже занялись профильные специалисты, а мэр пообещал, что весь ход работ проконтролирует лично.

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