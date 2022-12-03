Чуть не разорвали: в Омске очередной ребенок стал жертвой бродячих собак

Омичи неоднократно жаловались и продолжают жаловаться на стаи агрессивных собак, бегающих по улицам города, в том числе вблизи школ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Омске еще один школьник стал жертвой бродячих собак, шатающихся по городу. В этот раз бездомные животные накинулись на ребенка во дворе школы. Информация об инциденте появилась в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Как рассказал анонимный автор, в пятницу, 2 декабря, стая собак набросилась на мальчика во дворе школы №73, расположенной на улице Еромолаева в Октябрьском округе. Агрессивные животные укусили ребенка и разорвали его сменку.

- Администрация школы разводит руками и говорит, что ничего сделать не может. Прошу администрацию города повлиять, - написал неизвестный омич.

В омской мэрии пообещали отправить бригаду для отлова бездомных животных на место, где произошел инцидент. Власти отметили, что ранее заявок на их отлов из данного района не поступало.

- БУ «Муниципальный приют для животных» направит бригаду для отлова безнадзорных собак на территории школы и прилегающих территориях. Ранее заявок на отлов не поступало, - сообщили в горадминистрации.

Отметим, в комментариях под постом омичи рассказали, что стаи бродячих псов околачиваются и вблизи других школ города.

- В районе улицы 3-й Молодёжной, то же самое!!! От 5 и более [собак]. Бегают стаи. Очень страшно ходить по улицам. И за СЕБЯ СТРАШНО, И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ ЗА ДЕТЕЙ, особенно за тех первоклашек, которые самостоятельно ходят в школу, - эмоционально написала одна из жительниц Омска.

По утверждению одного из комментаторов, агрессивные животные и вовсе оккупировали крыльцо перед входом в здание школы №48.

- У 48-й школы - аналогичная ситуация: бегают собаки, сидят у крыльца. Некоторые агрессивны, - отметил омич.

Напомним, в конце октября стая из 13 псов накинулась на девочку недалеко от школы №44 в Советском округе. Тогда она отделалась лишь испугом благодаря прохожим, которые смогли отбить ее. Более 10 лет в Омске произошла более жуткая история: в одном из садовых товариществ свора собак загрызла 10-летнюю девочку. Следком завел дело на председателя СНТ, однако в 2013 году его все же оправдали.

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