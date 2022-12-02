Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 декабря 2022 10:30

В Омске пьющий сын избил свою 85-летнюю матушку до полусмерти

Объяснить свои действия сотрудникам полиции рецидивист не смог
Виктория КОВЕРНЕВА
Наказание для сына вынесет суд.

Наказание для сына вынесет суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной случай пьяного дебоша произошел в Амурском поселке города Омска. В доме на улице Багратиона пьяный сын до полусмерти избил свою мать.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. А всё из-за того, что ее 61-летний ранее судимый отпрыск пришел домой пьяным и начал колотить старушку. После задержания свои действия он объяснить никак не смог.

- После произошедшего мужчина заснул, а пожилая омичка обратилась за помощью к соседям, которые и вызвали службы экстренного реагирования, - пояснили в региональном УМВД Росси по Омской области.

Теперь нерадивому сыну грозит до 8 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас он трезвеет в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотел видеться с сыном: супруг убитой преподавательницы в Омске рассказал, как совершал ужасное преступление

39-летний омич, убивший бывшую жену в мае этого года, поделился деталями содеянного (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ