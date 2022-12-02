В Омске пьющий сын избил свою 85-летнюю матушку до полусмерти

Наказание для сына вынесет суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной случай пьяного дебоша произошел в Амурском поселке города Омска. В доме на улице Багратиона пьяный сын до полусмерти избил свою мать.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. А всё из-за того, что ее 61-летний ранее судимый отпрыск пришел домой пьяным и начал колотить старушку. После задержания свои действия он объяснить никак не смог.

- После произошедшего мужчина заснул, а пожилая омичка обратилась за помощью к соседям, которые и вызвали службы экстренного реагирования, - пояснили в региональном УМВД Росси по Омской области.

Теперь нерадивому сыну грозит до 8 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас он трезвеет в СИЗО.

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