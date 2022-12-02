Омская область вошла в число регионов с самыми дорогими коммунальными услугами

В Омской области один из самых высоких тарифов на отопление. В других региона Сибири средние счета за тепло на 400 рублей меньше. Фото: Даниил ОПАРИН

Накануне портал Минфина «Ай Мониторинг» опубликовал данные о стоимости коммунальных услуг по России. Омская область вошла в число регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ.

За один квадратный метр жилья омичи платят в среднем 40,77 рубля. Это на 8,58 рубля больше, чем в других сибирских регионах, и 7,96 рубля больше, чем в целом по стране.

Стоимость 100кв/ч электричества - 413,55 рубля. Таким образом, электроэнергия омичам обходится дороже на 2,33 рубля, чем по стране, и на 138,85 рубля в среднем по СФО.

Для жителей Омской области средний счет за отопление - 2 183,82 рубля. Это на 420 рублей больше, чем в среднем по СФО. Если сравнивать со средними показателями по стране, то он больше 3,62 рубля.

За один кубометр холодный воды омичи отдают на 1,35 рубля больше, чем россияне в среднем, и на 4,78 рубля больше, если сравнивать с другими регионами Сибири.

Напомним, в Омской области тарифы на коммунальные услуги для населения были повышены с 1 декабря 2022 года. По заверению властей, индексировать их не будут до 1 июля 2024 года.

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