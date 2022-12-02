Судьбу мэра Называевска Лупиноса решит омский суд

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Накануне омский следком завершил расследование уголовного дела, фигурантами которого являются мэр Называевска Виктор Лупинос и начальник РЭС Евгений Шаламов. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, Лупинос не поспособствовал выполнению первичных мер пожарной безопасности в Называевске - своевременно не был убран мусор, сухая растительность, не скосили и траву, в том числе и на участке возле трансформаторной подстанции. Однако 21 апреля 2022 года градоначальник подписал паспорт населенного пункта, согласно которому и весь мусор убрали, и всю траву выкосили, а также провели другие необходимые мероприятия.

Начальник называевской РЭС Шаламов, как и Лупинос, свои должностные обязанности не исполнил - технического обслуживания электросетей не обеспечил, сухую растительность и траву возле трансформаторной подстанции и в охранной зоне воздушной электролинии не убрал.

Халатность двух обвиняемых привела к трагедии. Около 12 часов дня 6 мая 2022 года на подстанции произошло короткое замыкание. Искры подожгли сухой камыш, которого рядом не должно было быть. Дальше пламя перекинулось на нескошенную траву, а потом - на жилые дома. Как результат, была огонь уничтожил 97 домов и многоквартирных домов, их жильцы получили травмы. Общий ущерб составил не менее 192,7 миллионов рублей.

Вины в содеянном фигуранты дела не признали. В ходе следственных действий их сначала поместили в СИЗО, а потом перевели на домашний арест. В сентябре 2022 года и вовсе сменили меру пресечения на запрет определенных действий.

- По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. По итогам следствия губернатору Омской области и в ГУМЧС России по Омской области внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, и усилении контроля за противопожарными мероприятиями, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Сейчас дело готовят к передаче в суд, который и рассмотрит его по существу.