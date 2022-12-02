Арбитражный суд Омской области признал АО «Омскгоргаз» банкротом

Первый этап банкротства был начат на предприятии 30 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне арбитражный суд Омской области удовлетворил заявление от компании АО «Омскгоргаз» о признании ее банкротом.

Согласно решению судебной инстанции, с 30 ноября в организации был начат первый этап банкротства - процедура наблюдения продолжительностью в пять месяцев, процессе которой будет дана оценка финансовому ее финансовому состоянию.

Напомним, 17 декабря 2021 года в законную силу вступило решение суда в Москве о взыскании в пользу государства имущества с коррупционными признаками происхождения, оцененного в 2,3 миллиарда рублей. Ответчиками тогда стали омские предприятия АО «Омскгоргаз», ООО «Омскгазсеть», ООО «Омскриэлт», экс-депутат Закособрания Омской области Сергей Калинин, экс-депутат Госдумы Андрей Голушко и бывший председатель РЭК Омской области Константин Марченко. Летом 2022 года суд приговорил Сергея Калинина к 16 годам колонии.

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