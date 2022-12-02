Суд взыскал с омского бизнесмена Мацелевича свыше 1,2 миллиарда в пользу московского банка

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Накануне Куйбышевский районный суд вынес решение по иску ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» к омскому бизнесмену Станиславу Мацелевичу и взыскал с последнего более 1,2 миллиарда рублей.

Кредитная организация в лице конкурсного управляющего - госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» - обосновала свои требования тем, что Басманный районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Мацелевича в незаконном получении кредитов и подтвердил, что его действия нанесли банку имущественный вред. Однако уголовное дело на омского бизнесмена закрыли, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности к тому истекли.

Гражданский иск банка рассматривали не стали, однако за его представителями оставили право предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.

- По настоящему делу банк просил взыскать с ответчика сумму в размере свыше 1,2 млрд рублей и в целях возмещения причиненного имущественного ущерба обратить взыскание на арестованное в ходе предварительного расследования уголовного дела имущество, - отметили в пресс-службе судебной инстанции.

Куйбышевский районный суд частично удовлетворил иск и взыскал с Мацелевича свыше 1,2 миллиардов рублей.

Напомним, ранее омский бизнесмен эксклюзивно для «КП-Омск» прокомментировал данный иск. Он назвал его странным и необоснованным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Московский банк предъявил иск бывшему собственнику - омскому бизнесмену Станиславу Мацелевичу - на 1 миллиард и 200 миллионов рублей

Банк, который омский «король обналички» Станислав Мацелевич развивал до своей уголовки, подсчитал причиненный ущерб и обратился в суд(подробнее...)