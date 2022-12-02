На маршрутке к знаниям: в омской Рябиновке не могут уже месяц найти водителя школьного автобуса

Страдают все - и родители, и дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В омском микрорайоне Рябиновка младшеклассникам и их родителям приходится мучаться из-за временного отсутствия школьного автобуса.

Ранее учеников 1-4 классов, проживающих в Рябиновке, до школы №10 в Солнечном, где они учатся, подвозил автобус, однако он перестал работать по банальной причине - его водитель уволился, а нового найти не могут уже месяц.

В связи этим младшеклассникам приходится добираться до образовательного учреждения на маршрутках. Их родители пожаловались на возникшую ситуацию в паблике «Голос Омска» во «ВКонтакте».

- В 2021 году выделили школьный автобус, который до последнего времени осуществлял подвоз детей младших классов. Но месяц назад водитель уволился и другого нет. Уже на протяжении месяца наши дети, 1-2-3-4 классы добираются самостоятельно, на общественном транспорте, не у всех есть возможность провожать детей. Как нам быть в такой ситуации? Впереди зима, морозы, переходить на домашнее обучение. Чего ждать? Когда за гаражами какой-нибудь педофил поиздевается над бедным ребёнком?, - написала автор поста.

По словам местной жительницы, причиной увольнения водителя стала низкая зарплата. Именно из-за этого на его место так никто и не пришел. Как отметила омичка, в департаменте образования ничего внятного не ответили.

- Водитель школьного автобуса общеобразовательного учреждения уволен по собственному желанию. С 7 ноября 2022 года прекращён подвоз обучающихся в школу. Администрацией учреждения предпринимаются необходимые меры с целью закрытия имеющихся вакансий. Информация о вакансиях размещена на портале Государственной службы занятости населения Омской области, на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также направлено обращение в ПТП №8 с просьбой оказать содействие в поиске кандидата на должность водителя. Как только водитель будет трудоустроен, подвоз возобновится, - прокомментировали жалобу в омской мэрии.

Отметим, своей школы в микрорайоне Рябиновка нет. Ее только планируют построить. Как сообщила Оксана Фадина в 2021 году, будучи мэром Омска, под учреждение был зарезервирован земельный участок рядом с детсадом, который сдали только в 2022 году (его строительство началось в далеком 2015 году). Возведут ли образовательное учреждение, или оно останется лишь в проекте на ближайшее годы - неизвестно.

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