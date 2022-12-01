Только половина жителей Омской области пользуется налоговыми вычетами

При этом каждый восьмой омич не имеет возможности оформить налоговый вычет из-за неофициального заработка Фото: Артем КИЛЬКИН

Портал поиска вакансий hh.ru провел опрос среди работающих жителей России и Омской области и выяснил, пользуются ли они возможностью оформить налоговый вычет, а также на какие цели они это делают.

Согласно результатам опроса, только 48% работающих омичей оформляют налоговый вычет. При этом 40% рассказали, что у них нет для этого подходящих статей расходов. Еще 12% банально не имеют возможности сделать это из-за неофициального дохода.

На какие цели омичи оформляют налоговый вычет?

Первый по популярности - имущественный налоговый вычет. Им пользуются 25% респондентов. На втором месте оказался вычет по расходам на лечение и медикаменты - 23%. На третьем вычет за обучение - 11%. Инвестиционный налоговый вычет занял четвертое место - 8%. Другие налоговые вычеты получают 10% опрошенных.

Гендерные и возрастные различия: кто и на какие цели оформляет вычет

Примечательно, что налоговые вычеты за лечение и образование женщины оформляют почти в два раза чаще, чем мужчины. Возвращают уплаченный НДФЛ по первой статье расходов 13% женщин и только 7% мужчин, по второй - 10% и 7% соответственно.

Заявления на имущественный вычет активнее других подают работающие омичи в возрасте 35-44 лет - 22%. Затраты на обучение компенсируют чаще всего люди в возрасте 44-54 лет - 11%.

Что такое налоговый вычет и кто может его получить?

Согласно информации на портале Федеральной налоговой службы, налоговый вычет– это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ в установленных законодательством РФ о налогах и сборах случаях.

- Получить налоговый вычет может любой гражданин РФ, который является плательщиком НДФЛ. Еще нужно быть резидентом РФ - проживать в России не менее 183 дней в календарном году. Нерезиденты воспользоваться вычетом не могут. Но это справедливо для конкретного года и не распространяется автоматически на предыдущие и будущие годы. Налоговый вычет не могут получить те, у кого в принципе отсутствует облагаемый доход: например, безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице, - рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Какие налоговые вычеты могут оформить омичи?

Согласно налоговому кодексу, в России существует несколько групп налоговых вычетов, однако наиболее востребованными являются:

1. Стандартные: для льготных категорий граждан и тех, у кого есть дети. Например, на первого и второго ребенка можно получить по 1,4 тысяч рублей стандартного вычета, а на третьего - 3 тысячи рублей.

2. Социальные: позволяют компенсировать расходы на оплату обучения, лечения, физкультурно-оздоровительные услуги, а также на допмеры по пенсионному обеспечению и на другие социально значимые цели. В этой категории лимит составляет 120 тысяч рублей. Получить законные 13% можно только с суммы, что не превышает 120 тысяч рублей. При оформлении вычета на физкультурно-оздоровительные услуги стоит учитывать, что билет в фитнес-зал должен быть приобретен в 2022 году и действовать до конца года.

Важно отметить, что компенсировать расходы на лечение и образование можно в течение 3 лет с момент оплаты расходов на них.

3. Инвестиционные: например, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Получить можно 13 % от суммы, положенной на него, но не более чем с 400 тысяч рублей в год.

4. Имущественные: по расходам на строительство или приобретение жилья или земельных участков под его возведение, а также на погашение процентов по ипотечным кредитам. При получении имущества по договору дарения вычет оформить не получится. При покупке дома или квартиры максимальная сумма, с которой можно получить вычет составляет 2 миллиона рублей. Иными словами, можно вернуть 13% от этой суммы, то есть до 260 тысяч рублей. Лимит на вычет по процентам за ипотеку - 3 миллиона рублей. Таким образом, вернуть больше 390 тысяч не удастся.

5. Профессиональные: на них могут рассчитывать те, кто занимается частной практикой, а также те, кто занимается оказанием услуг/выполнением работ по гражданско-правовым договорам.

Подробную инструкцию как получить налоговый вычет, какие документы для этого нужны можно на найти на сайте Федеральной налоговой службы.