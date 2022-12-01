В Омске в 2022 году выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди людей старше 40 лет

Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией по-прежнему остаются гетеросексуальные контакты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, управление Роспотребнадзора по Омской области поделилось данными о заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе.

Как сообщили в ведомстве, за 10 месяцев 2022 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией сохранился на уровне 2021 года и составил 50,47 на 100 тысяч жителей. Для сравнения среднемноголетний - 68,41 на 100 тысяч жителей.

Существенный вклад в распространение вируса иммунодефицита человека в 2022 году вынесло население в возрастной группе 30-39 лет (35%, в 2021 году - 40,7%). При этом специалисты ведомства отмечают, что растет количество заболевших возрасте 40-49 лет с 31,3% в 2021 году до 35% в 2022 году. Молодежь - люди возрасте от 20 до 29 лет - в структуре заболеваемости занимают лишь 11%.

73% больных, зарегистрированных в 2022 году, заразились при половых контактах с противоположным полом. Количество подхвативших ВИЧ при употребление наркотиков снизилось до 25%.

Напомним, ранее стало известно, что в Омской области взлетело количество пациентов с венерическими заболеваниями.

КАРТИНА ДНЯ:

В Омской области количество венерических заболеваний в сентябре увеличилось в два раза

Зачастую медики диагностировали у пациентов сифилис(подробнее...)