Омская область заняла пятое место в России по миграционной убыли населения

Хуже дела обстоят только в двух других сибирских регионах - Иркутской и Томской областях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне Росстат опубликовал данные о миграционной убыли населения в регионах страны за девять месяцев 2022 года. Омская область поднялась в рейтинге с 7 на 5 место.

По данным статистического ведомства, омский регион покинули 36,7 тысяч человек, а приехали в него - 29,5 тысяч человек. Таким образом, за указанный период миграционная убыль составила около 7,2 тысяч человек.

Среди сибирских регионов хуже всего дела обстоят в Иркутской и Томской областях. Лидер миграционной убыли по стране - Москва.

В Омской области за девять месяцев 2022 года выросла и естественная убыль населения. Она оставила 7,6 тысяч человек. В регионе скончалось 19,7 тысяч человек, а на свет появилось лишь 12,1 тысяч детей.

Напомним, за восемь месяцев 2022 года в нашем регионе на тот свет свет отправились 18 тысяч человек.

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