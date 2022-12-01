Новый год не помеха: кем могут подрабатывать омичи в праздничные дни

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале декабря многие работодатели Омска начинают дополнительный наем сотрудников, чтобы успешно справиться с растущим потоком заказов и клиентов накануне Нового года. Для желающих подзаработать — это отличная возможность получить дополнительный доход за короткий срок. Как правило, помощь временного сотрудника требуется в течение одного или двух месяцев, а иногда — всего на несколько дней, но бывают и исключения. Специально для редакции «КП-Омск» эксперты платформы Авито Работа рассказали, каких работников нанимают омские компании на Новый год и сколько можно заработать в предпраздничные дни.

«Самый лучший продавец» на новогоднюю ярмарку в Омске

Идеальный кандидат должен обладать опытом работы в продажах от 1 года. Работодатель отметил, что преимущество будет иметь соискатель с развитыми коммуникационными навыками, умеющий найти подход к любому покупателю. Круг обязанностей работника широкий: начиная от выкладки товара и заканчивая сдачей ежедневной отчетности. Работа рассчитана на период с 7 декабря по 8 января. Оплата два раза в месяц в зависимости от количества смен: 1 000 рублей за смену + 3% от продаж. При желании можно будет продолжить работу на новой ярмарке в феврале.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Повар на корпоративы в Омске

Омский ресторан приглашает повара для подработки на новогодних корпоративах. Компания предлагает сменный график работы с оплатой от 1 500 до 2 000 рублей в день, оплату можно получить сразу в день смены. Работнику предстоит готовить блюда по новогоднему меню в соответствии с готовыми технологическими картами. Для вакансии необходим опыт работы от трёх лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Охранник и продавец на ёлочный базар в Омске

Для соискателей с личным автомобилем есть новогодние вакансии на ёлочном базаре: требуются продавцы — с 9:00 до 20:00, и охранники — в ночную смену. Сотрудники нужны на один месяц в течение декабря, работодатель предлагает ежедневные выплаты: точный размер вознаграждения обсуждается с кандидатами лично.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Упаковщик подарков в Омске

На праздники также требуется упаковщик новогодних подарков и кондитерских изделий. Опыт не имеет значения, основное требование — наличие санитарной книжки. Работать предстоит полный день, однако по договорённости возможен и гибкий график. На подобных позициях за смену обычно платят порядка 1 300 рублей, однако всё обсуждается индивидуально с работодателем.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Промоутер предновогодних услуг в Омске

Подработку для активных и инициативных студентов на период праздников предлагает компания, которая занимается украшением домов и территорий новогодней иллюминацией. Условия найма — возраст от 18 до 23 лет. Молодым людям предстоит разносить листовки, за это работодатель обещает оплату 2 000 рублей за 1 000 листовок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прежде, чем откликаться на вакансию для подработки, эксперты Авито Работа советуют придерживаться следующих рекомендаций:

- Проверяйте предприятие на доступных официальных ресурсах, а при поиске вакансий на платформе Авито Работа ищите значок «Компания проверена».

- Читайте отзывы сотрудников о предприятиях. Авито Работа собирает их под бейджем «Есть мнения о работодателе».

- Прежде чем откликнуться на вакансию, внимательно изучите условия труда и оплаты, график, удаленность рабочего места от дома.

- Сравните обещанную зарплату со средней по городу и аналогичными объявлениями других компаний.

- Не переходите по сомнительным ссылкам, не вносите никаких денежных взносов. Будьте аккуратны и соблюдайте общие правила цифровой безопасности.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Частичная мобилизация не повлияла на рынок труда Омской области

Места мобилизованных омичей остаются закрепленными за ними (подробнее...)