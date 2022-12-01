«Жгут костры и не уходят далеко»: вертолет, экстренно приземлившийся на севере Омской области, летел в сторону Томска

По информации ТАСС, вертолет сел из-за отказал двигателя. Пока эта версия официально не подтверждается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начали появляться подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 недалеко от села Киксы Тарского района Омской области. Известно, что судно приземлилось прямо в поле – в километре от поселка.

По информации транспортной прокуратуры, на борту находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа. Судно не получило повреждения. Оно следовало из города Тара Омской области в сторону поселка Пионерский Томской области.

- Люди жгут костры и не хотят уходить далеко от вертолёта, хотя местные предлагают горячий чай. Глава села предлагал вахтовикам доехать до деревни и погреться в школе — отказались, - пишет Mash Sibiria.

Также издание сообщает, что вертолет принадлежит авиапредприятию «Ельцовка». Оно входит структуру Чкаловского авиационного завода.

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