Вертолёт с вахтовиками экстренно приземлился на севере Омской области

Подробности происшествия уточняются. Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Тарском районе экстренно приземлился вертолет с новосибирским вахтовиками. Об этом сообщает «Мash_siberia».

На борту Ми-8 находились 21 человек, предварительно никто из них не пострадал. В село Киксы выехали экстренные службы, сейчас решается вопрос об эвакуации людей в село Михайловка.

Официальной информации экстренных служб пока нет.

Отметим, что село Киксы входит в состав Васисского сельского поселения. Территория граничит с Тюменской областью.

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