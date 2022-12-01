Вертолёт с вахтовиками экстренно приземлился на севере Омской области

Подробности происшествия уточняются.
Фото: Андрей МАЛАХОВ
В Тарском районе экстренно приземлился вертолет с новосибирским вахтовиками. Об этом сообщает «Мash_siberia».
На борту Ми-8 находились 21 человек, предварительно никто из них не пострадал. В село Киксы выехали экстренные службы, сейчас решается вопрос об эвакуации людей в село Михайловка.
Официальной информации экстренных служб пока нет.
Отметим, что село Киксы входит в состав Васисского сельского поселения. Территория граничит с Тюменской областью.
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