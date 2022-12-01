Жители севера Омской области всё-таки остались без газового отопления

Власти говорят, что без газа временно останутся те домовладения, где есть альтернативные источники тепла с запасом топлива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подача «голубого топлива» жителям северных районов Омской области всё-таки прекратилась. По информации администрации Тарского района, компания «Тевризнефтегаз» отключила от газоснабжения для нужд отопления 30 многоквартирных домов в трех поселениях Тарского и Знаменского районов.

- В связи с угрозой возникновения аварийной ситуации, падением давления в газопроводе Тевриз - Знаменское - Тара до 2,0 кгс/см, ОАО «Тевризнефтегаз» сообщает об отключении от газоснабжения на нужды отопления абонентов МКД (многоквартирный дом): в с. Знаменское 27 домов, с. Шухово Знаменского района 1 дома, г. Тара 2 домов, - говорится в сообщении.

Причиной тому морозная погода: люди увеличили потребление ресурса, а это спровоцировало падение давления в газопроводе.

Однако, такая проблема встречается в этих районах не первый год. На протяжении не менее пяти лет местные жители балансируют на грани замерзания. В прошлом году ситуация дошла до того, что чиновники закупали электрические котлы для оставшихся без отопления домов.

В этом году, как поясняет региональный минпром, предполагается, что ограничения подачи топлива коснется лишь тех потребителей, у которых есть альтернативные источники теплоснабжения с запасами топлива.

К слову, прогноз погоды местных синоптиков неутешительный. Морозная погода в регионе продержится как минимум до 4 декабря.

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