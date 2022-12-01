Омичи могут помочь детям Донбасса

Малыши в возрасте до трех лет, которые находятся на новых территориях России, нуждаются в вашей помощи! Им необходимы самые разные вещи, предназначенные для ухода и кормления. Поэтому издательский дом «Комсомольская правда» в Омске, АНО «Семейный ресурсный центр «Радость» и ТЦ «Каскад» начинают совместную благотворительную акцию. Каждый, кто хочет помочь детям, может оставить необходимые вещи из приведенного ниже списка в специальном коробе, который находится на первом этаже ТЦ «Каскад». Этот яркий короб оранжевого цвета с логотипом «Комсомолки» трудно не заметить!

Чтобы помочь детям, вы можете принести:

- Молочные смеси (для детского питания)

- Фруктовые пюре (для детского питания)

- Фруктовые соки (для детского питания)

- Молочные каши (для детского питания)

- Памперсы (размеры М-L-XL)

- Присыпки под подгузник

- Детские шампуни

- Тарелки на присоске с приборами

- Бутылочки для кормления

- Пустышки

- Наборы слюнявчиков

- Поилки непроливайки

- Грызунки

- Чашки для сухих завтраков

Период сбора вещей - с 1 по 15 декабря 2022 г

Затем представители АНО «Семейный ресурсный центр «Радость» отправят весь целевой сбор на новые территории России семьям с новорожденными детьми и в лечебные учреждения. Эта организация не первый месяц занимается подобными благотворительными проектами для людей, оказавшихся в зоне СВО, в организации отлажена система взаимодействия помощи людям.

Омичи, предлагаем присоединиться к акции и помочь детям!