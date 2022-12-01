В Омске 2600 квартир перевели на природный газ

В Омске в рамках Региональной программы газификации Омской области 2600 квартир переведены с сжиженного на природный газ. Потребители природного газа, проживающие в 23 многоквартирных домах Советского округа на улицах Бородина, Заозерная и Стрельникова, стали абонентами «Газпром межрегионгаз Омск» – поставщика природного газа в Омской области.

Для присвоения лицевых счетов новым абонентам «Газпром межрегионгаз Омск» совместно с управляющими компаниями сформировал базу данных по квартирам, переведенным на природный газ. Ежемесячно поставщик будет направлять абонентам квитанции для оплаты услуги газоснабжения. Новые потребители проинформированы о сроках и способах передачи показаний счетчиков и платежей за газ.

«Контролеры нашей компании сняли начальные показания счетчиков и установили номерные пломбы, чтобы производить начисления за потребленный природный газ новым абонентам на основании показаний приборов учета», – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

По данным на 1 декабря 2022 года в Омской области количество потребителей природного газа – физических лиц составляет 269,8 тысяч.