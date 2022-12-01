Раритетная находка: в Омске уборщик клининговой компании случайно нашел пистолет, изготовленный 80 лет назад

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сотрудник омской клининговой компании при наведении порядка в квартире клиента обнаружил раритетный пистолет, патроны к нему и два магазина. С опасной находкой мужчина сразу обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что это редкое огнестрельное оружие выпустили на одном из чешских заводов примерно в 1934-1945 годы.

- Сотрудник клининговой компании был приглашен для уборки квартиры в жилом доме по улице Волочаевская. Прибывшие к месту находки полицейские выяснили, что хозяин квартиры сдавал ее мужчине. Но в октябре этого года арендатор скончался. Хозяин решил прибрать помещение перед сдачей другому жильцу, - пояснили правоохранители.

Изъятый пистолет, два магазина и патроны к нему полицейские направили на экспертизу. Криминалисты установили, что из-за неисправности спускового механизма из пистолета невозможно выстрелить.

- Полицейские позвонили сыну владельца пистолета и выяснили, что последний увлекался коллекционированием огнестрельного оружия. Сотрудники УМВД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе полицейских.