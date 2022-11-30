Аномальные морозы сохранятся в Омской области до 4 декабря

Спасатели просят омичей лишний раз не выходить на улицу. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Жителей региона предупреждают о сохранении морозной погоды до 4 декабря. Синоптики не передают приближающегося потепления.

- Местами по Омской области сохранится опасное явление: аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более, - предупреждают специалисты.

При этом, о здоровье и благополучии омичей переживают в региональном МЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют обратить внимание на электроприборы и не перегружать домашнюю сеть. Жителей просят воздержаться от продолжительного пребывания на улице и дальних и длительных поездок.

При возникновении пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать по телефону 101.

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