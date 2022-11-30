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Общество30 ноября 2022 10:45

Аномальные морозы сохранятся в Омской области до 4 декабря

Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов
Виктория КОВЕРНЕВА
Спасатели просят омичей лишний раз не выходить на улицу.

Спасатели просят омичей лишний раз не выходить на улицу.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Жителей региона предупреждают о сохранении морозной погоды до 4 декабря. Синоптики не передают приближающегося потепления.

- Местами по Омской области сохранится опасное явление: аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более, - предупреждают специалисты.

При этом, о здоровье и благополучии омичей переживают в региональном МЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют обратить внимание на электроприборы и не перегружать домашнюю сеть. Жителей просят воздержаться от продолжительного пребывания на улице и дальних и длительных поездок.

При возникновении пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать по телефону 101.

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