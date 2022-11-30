В Омске директор турфирмы обманула 69 клиентов на 8 миллионов рублей

В числе обманутых, кроме клиентов, оказались и знакомые предпринимательницы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне Омский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору турфирмы, испортившей отпуску нескольким десяткам клиентов. Ленинский районный суд ранее признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установили в суде, с ноября 2018 года по июль 2019 года подсудимая, будучи исполнительным директором турагентства ООО «Турмаркет», заключала с клиентами договоры на оказание туристических услуг, а также на продажу авиабилетов. Предусмотренные ими обязательства злоумышленница не выполняла, а полученные денежные средства забирала себе и тратила их по собственному усмотрению.

По этой схеме предприимчивая женщина сумела похитить у клиентов сумму в размере более 8 миллионов рублей.

На этом приключения директора омской турфирмы не закончились. Она заняла свыше 840 тысяч рублей у своих знакомых под предлогом вложения в бизнес. Возвращать деньги подсудимая даже не думала.

Вину в содеянном женщина не признала. Ущерб возмещать тоже не стала. Ленинский районный суд приговорил ее к 5 годам исправительной колонии общего режима. Омичка попыталась оспорить решение суда, однако апелляционная инстанция не удовлетворила доводы стороны защиты о ее невиновности. Приговор суда был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Омской области двое сельчан были отправлены за решетку за мошенничество с земельными участками. Ущерб от их действий составил почти 10 миллионов рублей.

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