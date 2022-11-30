Наследие - это не только военные победы: омский боец Шлеменко резко высказался о региональном спорте

Фото: championat.com.

Известный омский боец Александр Шлеменко прокомментировал недавнее решение местных спортсменов уехать из города. Он резко высказался о том, что слово «наследие», которое используют власти, это далеко не только победы.

- Мне говорят «наследие», «наследие». Например, человек вырос в маленьком городе, который никто не знает. Переехал в большой город, потом уехал за границу, живёт там и радуется. Победил одного, другого, третьего. Но кому это надо, что это за наследие? Наследие — та возможность, которую ты открываешь для своих земляков. Пацанам, которые на тебя смотрят, - отметил Шлеменко в интервью изданию «Чемпионат»

Шлеменко уверен при этом, что в Омске в спортсменов власти готовы вкладываться.

- Вот мы вкладываем в спортсменов. Но только они начали выигрывать, собрали вещи и переехали в более богатый регион, ту же Москву. И про Омск забыли. Да, нужно думать о себе. Но тогда, когда у всех хорошо. Если только у меня хорошо, значит, это временно. Потом будет плохо, потому что я не подумал о тех, кто рядом. Такая ситуация везде, не только в ММА, — заключил Александр Шлеменко.