Проект омской «Аллеи олимпийцев» под эгидой мэра Шелеста пополнился именем еще одной знаменитой спортсменки

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омская легкоатлетка Наталья Гудкова отдала спорту 24 года своей жизни, из них 20 лет - спорту высших достижений. Её имя четыре раза звучало на церемониях награждения Паралимпийских игр. Она стояла на всех ступенях пьедестала и стала обладательницей полного комплекта наград международных соревнований, вторых по значимости, после Олимпийских игр. Она - самая титулованная омская легкоатлетка. Наталья Гудкова золотом вписала своё имя в летопись российского спорта.

У неё много наград, дома на почётном месте рядом с россыпью спортивных бронзы, серебра и золота - медаль ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, награда проекта «Галерея российской спортивной славы», два приза премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», диплом первой степени в номинации «Сильные духом» спортивной премии губернатора Омской области «Доблесть». Ещё одна уникальная награда появится в бэкграунде Натальи в сентябре будущего года.

Влиятельный российский меценат Сергей Козубенко поддержал идею создания в Омске «Аллеи олимпийских чемпионов», работа над проектом уже идёт под контролем омского мэра Сергея Шелеста.

И к будущей осени бюст Натальи Гудковой, работы талантливого скульптора Сергея Полегаева и её портрет, написанный неподражаемым Никасом Сафроновым, украсят собой новое омское место силы.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Наталья, долго ли вы раздумывали, прежде, чем принять участие в проекте?

- Нет, совсем не раздумывала, как только мне сделали это предложения, я сразу сказала: да, согласна, - улыбается Наталья.

- Если бы не спортсменом, кем бы вы стали?

- Я думала об этом, и, знаете, даже если бы была здорова, всё равно стала бы спортсменкой. Мне всегда очень нравились подвижные игры, наверное была бы баскетболисткой.

- Нужно ли заставлять ребенка заниматься спортом? И кто важнее в этой работе родители или тренер?

- Заставлять не надо, просто нужно немножко направить и подтолкнуть, а потом он уже сам должен принять решение: надо ему это или нет. Если не получилось в одном виде спорта, надо показать ему другой. Конечно, не все дети влюбляются в спорт, кто-то увлечётся творчеством и захочет стать художником или танцором - это его выбор. Но меня никто не заставлял, я сама пришла, сначала в бассейн, а потом в легкоатлетическую секцию. Ну а родители если видят, что ребёнок чувствует себя там комфортно, если ему нравится и у него получается, должны его максимально поддерживать. И вряд ли можно сказать, кто важнее - родители или тренер. Это совместной предприятие. Ну и, конечно, от тренера тоже очень многое зависит. Если ребёнок чувствует себя рядом с наставником комфортно, то он обязательно добьётся успеха.

- Как вы думаете, проект «Аллея олимпийцев» поможет мальчишкам и девчонкам «на распутье» сделать правильный выбор?

- Обязательно! Когда Алексей Тищенко стал олимпийским чемпионом, сколько мальчишек и девчонок пришли в секции бокса. Насколько популярны у нас борьба самбо и классическая борьба, благодаря Александру Пушницу и Александру Карелину. Не сомневаюсь, что с 2021 года в Омске значительно выросла популярность секций стрельбы и фехтования, благодаря победам Виталины Бацарашкиной и Александра Кузюкова. Пример выдающихся спортсменов всегда заразителен. Я ещё сама не занималась спортом, но всегда болела с папой за наших хоккеистов, знала, кто такой Сергей Бубка, знала Ирину Роднину. Маленькая совсем была, но прекрасно помню московскую Олимпиаду-80. И для популяризации спорта, я думаю, этот проект сложно переоценить.

- Будучи взрослым, часто ли приходится преодолевать себя, и что в этом деле самое сложное?

- Я 10 лет назад ушла из спорта, но он мне до сих пор помогает. Благодаря спорту я стала более уверенной и смелой, я не пасую перед чем-то новым, проще принимаю решения. Даже в обычной житейской ситуации спортсмен всегда в более выигрышной позиции. Как у меня сестра всегда вспоминает: мы с ней однажды куда-то опаздывали, так я её взяла её за руку и побежала. Она говорит, летели так, что я не чувствовала землю под ногами, и даже раньше, чем нужно было прибежали, - смеётся чемпионка. - Так что по жизни, конечно, спорт помогает.

- Сегодня, когда весь мир занят сугубо насущными вопросами, нужны ли такие проекты, как «Аллея» и почему?

- Конечно нужны, потому что, во-первых, это поднимет дух, укрепляет веру в Россию, в наших людей, в то, что мы победители. Потому что за нами сила, правда, честность и наша душа русская.

- Как вы относитесь к меценатам, которые вкладывают в них серьезные средства. Это помощь государству?

- Я думаю. да, это огромная помощь, мне кажется. на таких людях всегда держалась и держится Россия.

- Нравится ли вам сам процесс участия в создании образов проекта?

- Да нравится. Мне сегодня прислали фото моего портрета, очень красиво, мне понравилось, и сын оценил.

- Планируете ли вы посетить открытие «Аллеи» и выставки в родном городе?

- Я бы очень хотела там побывать.

- Любимое место в Омске…

- Набережная

- Омич — это…

- Родной, любимый

- Поймать золотую рыбку и пожелать…

- Удачи и любви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Художник Никас Сафронов приступил к созданию омской аллеи славы

Первым для нового городского пространства в Омске художнику позировал двукратный Олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко (подробнее...)