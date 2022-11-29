В период аномальных морозов омичи стали чаще жаловаться на работу общественного транспорта

Обращения от пассажиров принимаются в соцсетях и по телефону редакции. Фото: пресс-служба администрации города Омска

За окном -22 градуса, а по ощущениям все -35. В такие моменты каждая минута на счету, когда ты стоишь на остановке в ожидании своего маршрута.

Уважаемые омичи, в нашу редакцию в последнее время стало поступать колоссальное количество звонков с жалобами на отсутствие автобусов. Люди не могут дождаться нужный маршрут даже в «часы пик».

Если вы ждёте автобус по 30 минут, а на часах 18.30? Не можете доехать домой/на работу/в гости из-за переполненной маршрутки? В выходной приходится сидеть дома, потому что дождаться нужный автобус невозможно? Расскажите нам о проблемах работы общественного транспорта, с которой столкнулись сами. Укажите остановку, конечный пункт, куда хотели доехать, время и дату. Мы с пониманием относимся к грядущим изменениям, которые должны произойти в рамках оптимизации маршрутной сети города Омска. Но допускать невыход в линию подвижного состава и хамство в отношении пассажиров со стороны работников организаций профильного ведомства для нас неприемлемо.

Свои обращения вы можете оставлять в наших социальных сетях во Вконтакте и Одноклассниках, а также по телефону редакции: 29-01-50.

Просим откликнуться всех неравнодушных!