Два друга поехали охотиться на зайцев, а незаконно подстрелили двух косуль в Омской области

В мужчинах сыграл азарт и они решили «забить» на зайцев и пострелять по косулям. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

26 ноября сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Nissan Terrano» для проверки документов, но попали на двух злостных браконьеров. В салоне лежали две туши сибирской косули.

В подробностях далее разбирались охотинспекторы. Как оказалось, мужчины имели зарегистрированное оружие, необходимые документы и прочее, что полагается добросовестному охотнику. Но, видимо, в лесу их совесть заблудилась.

- Они отправились на охоту, имея разрешение на добычу зайца, охота на которого стартовала в Омской области с 29 октября. Однако неожиданно из чащи выбежали косули, и они, войдя в азарт, выстрелили по ним, - объясняли следователям мужчины.

Сами они жители города Исилькуля. Выехали поохотиться к деревне Ночка и немного переборщили с объемом добычи. Теперь им грозит 240 тысяч рублей штрафа и лишение права охоты сроком от 1 года до 3 лет.

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