Начальник ж/д станции в Омске пойдет под суд за взятку и служебный подлог

Следователи передали дело в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Начальник железнодорожной станции Комбинатской, расположенной в севере Омска, предстанет перед судом за получение взятки и служебной подлог.

По данным следствия, 32-летний обвиняемый в марте 2021 года получил от машиниста тепловоза через посредника 75 тысяч рублей в качестве взятки за сокрытие факта произошедшего по вине последнего транспортного происшествия. Фигурант дела для этого внес ложные сведения в акты о повреждении вагонов.

Преступную деятельность начальника станции пресекли сотрудники омского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас материалы дела по двум статьям уголовного кодекса - «Получение взятки в значительном размере» и «Служебный подлог» - направлены в Куйбышевский районный суд Новосибирской области, которые рассмотрит его по существу.

Напомним, ранее в Омске вынесли приговор бывшему главе ДОСААФ Кировского округа за махинации с имуществом организации.

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