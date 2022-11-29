Повисел, а потом избили: жители Омской области получили по 3 года условно за издевательства над приятелем

Весь конфликт произошел из-за обещаний потерпевшего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне суд внес приговор двум жителям Омской области, которые подвесили на дерево своего знакомого, а потом сняли и избили.

Суд установил, что 28 апреля 2022 года сельчанин приехал к своим приятелям - 32-летнему и 21-летнему - на пастбище для выпаса скота, расположенное в Тумановском сельском поселении Москаленского района. Там мужчины устроили импровизированное застолье с горячительными напитками. В один момент между подвыпившими фигурантами уголовного дела вспыхнул конфликт по причине того, что потерпевший не привез знакомым ранее обещанную лошадь.

Подсудимые разозлились, что их собутыльник уснул, и обвязали его ногу веревкой, один конец которой перекинули через ветку дерева, а второй привязали к телеге с лошадью. Впоследствии животное отвели в сторону, из-за чего веревка натянулась - и внезапно потерпевший оказался над землей вниз головой на расстоянии примерно в один метр. Провисел он так минут 20. Затем бедолагу сняли и избили, нанеся ему легкий вред здоровью.

Вину в содеянном сельчанине признали полностью. Суд назначил им наказание в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и возложением дополнительных обязанностей.

Кроме того, судебная инстанция частично удовлетворила иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда на сумму 120 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Омской области задержали мужчину, который убил своего пасынка, а затем попытался сжечь его тело в погребе.

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