5,5 лет дали пьяному омичу на «шестерке», который угробил мужчину и покалечил ребенка

В ходе ДТП отечественный автомобиль перевернулся несколько раз. Фото: Иван ВИСЛОВ

Муромцевский районный суд назначил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы 64-летнему водителю ВАЗ-2106. В конце июня 2022 года в районе 3 км автодороги «Муромцево - Карбыза» мужчина не справился с управлением и улетел в кювет.

В этот момент в салоне отечественного автомобиля находилось еще шесть пассажиров, в том числе 3 ребенка. Для одного из них ДТП оказалось фатальным.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир 1989 г.р., а также получил телесные повреждения, которые квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью, несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения, - напомнили в областной прокуратуре.

Как показала экспертиза, на момент смертельной аварии водитель был пьян. Да и сам он этого не отрицал. В ходе заседания обвиняемый свою вину признал и раскаялся. После «отсидки» ему нельзя будет садиться за руль еще почти три года. Хотя к тому времени ему, наверное, уже и не нужно будет.

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