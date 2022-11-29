Организаторы Рождественского полумарафона в Омске установили лимит участников – 1 200 бегунов

Традиционно будет проведен конкурс необычных костюмов Фото: Пресс-служба администрации Омской области

7 января на Соборной площади в Омске традиционно стартует Рождественский полумарафон. Как и ранее участие в спортивном забеге примут не только омичи, но и любители бега со многих стран и континентов.

Организаторы уже готовят обновленную программу и концепцию главного старта SIM-2023. Неизменными останутся лишь дистанции: - 21.1 км – для участников в возрасте 16 лет и старше*; - 10.55 км – для участников в возрасте 14 лет и старше*; - 5 км – для всех желающих без возрастных ограничений*.

*Необходимо напомнить, что каждый бегун должен иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, а также успеть зарегистрироваться до 31 декабря. Последнее особенно важно, ведь в 2023 году будет установлен лимит на количество участников – не более 1 200 человек.

- Все могут ознакомиться с условиями участия в забеге на нашем официальном сайте. Нами уже разработан фирменный стиль события, изготавливается памятная атрибутика. Участников ждет немного обновлённая спортивная программа, предновогодняя презентация медали и фирменных комплектов, - подчеркнул директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.

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