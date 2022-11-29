В Омске экс-глава ДОСААФ отделался штрафом в 400 тыс рублей за покушение на мошенничество

В ходе допроса и в суде экс-руководитель местного отделения ДОСААФ вину не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности председателя ДОСААФ в Кировском округе Юрию Темереву. Его обвиняют в коммерческом подкупе и покушении на мошенничество.

Суд установил, что в 2021 году Темерев предложил одному из представителей Омской региональной федерации савата и кикбоксинга передать в аренду спортзалы, принадлежащие ДОСААФ России. Взамен подсудимый хотел получить две железобетонные плиты, а также чтобы член спортивной организации оказал ему услуги по проведению хозработ на придомовом участке его дочери.

На коммерческом подкупе Темерев не остановился. В апреле 2021 года он получил от председателя регионального отделения ДОСААФ указание оформить права собственности на гараж и земельный участок. Тогда подсудимый отыскал омича, готового приобрести это имущество. Темерев пообещал мужчине, что передаст данную недвижимость в аренду для дальнейшего оформления в его собственность. За оформление участка он запросил с местного жителя 240 тысяч рублей, однако его планы подзаработать не осуществились - после передачи денежных средств его задержали силовики.

В ходе допроса и в суде экс-руководитель местного отделения ДОСААФ вину не признал.

Судебная инстанция приговорила Юрия Темерева к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.