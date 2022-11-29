В Омске с 1 декабря 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги для населения

Новые тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске и области с 1 декабря вырастут тарифы на коммунальные услуги. Раннее их утвердила Региональная энергетическая комиссия (РЭК).

Тарифы на воду в Омске с 1 декабря 2022 года

Питьевая вода для населения обойдется в 21,65 рублей/куб.м. Тариф на водоотведение составит 23,18 рубля/куб.м.

Тарифы на электроэнергию в Омске с 1 декабря 2022 года

Омичи, проживающие в домах с газовыми плитами, с 1 декабря будут платить за электроэнергию на 42 копейки больше - 5,14 рублей/кВт*ч. На 30 копеек вырастут тарифы и для владельцев квартир с электроплитами, и для жителей сельской местности - 3,6 рублей/кВт*ч.

Тарифы на газ в Омске с 1 декабря 2022 года

Стоимость одного кубометра природного газа вырастет в среднем на 42–67 копеек. Приготовление еды на газовой плите и использование газового водонагревателя обойдется минимум в 10,21 рубля за кубометр, то есть на 67 копеек дороже.

Применение газа на отопление помещений и иные цели будет стоить 6,32 рублей за кубометр, что на 42 копейки дороже, чем это было прежде.

Тариф на вывоз мусора в Омске с 1 декабря 2022 года

Тариф на услуги по обращению с ТКО, которые предоставляет ООО «Магнит», вырастет до 1110,61 рублей/куб.м и 7444,60 рублей/тонна. Омичи станут платить больше максимум на 11,18 рублей, так как разницу между тарифом и стоимостью услуг для физических лиц компенсируют из бюджета.

Данные тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года.

Напомним, ранее РЭК Омской области опубликовала проект документа, согласно которому тариф на проезд в общественном транспорте вырастет на 6%. Данное изменение никак не повлияет на стоимость проезда для омичей.

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