Стоп, снято: пять мест в Москве для незабываемых впечатлений и таких же кадров

Фото: Мостуризм

Никольская улица

Без преувеличений — одно из самых красивых мест Москвы. Улица по соседству с Кремлем зимой превращается в иллюстрацию из волшебной книги. Пешеходный променад украшает почти 100 километров гирлянд — инсталляция «Звездное небо» появилась в 2017 году. Ее оценили и москвичи, и туристы, и футбольные болельщики, которые в 2018 году превратили Никольскую в центр празднования чемпионата мира.

На самой улице сосредоточено немало достопримечательностей, которые точно стоит запечатлеть на память. Чего стоит один фасад здания Синодальной типографии — небесно-голубой, с ажурными колоннами, барельефами льва и единорога. Фигуры в виде львиных голов можно найти и на другом здании на этой улице — Никольских торговых рядах. Здесь же расположилась аптека Феррейна с неоренессансным фасадом — когда-то самая большая в Европе.

Это не только красивая, но и «вкусная» улица: на Никольской сосредоточено множество кафе, ресторанов, баров на любой вкус и кошелек. Например, в Никольской Плазе расположился гастромаркет «Вокруг света»: пространство, где можно попробовать десятки национальных кухонь со всего мира.

Фото: Мостуризм

Парящий мост в Зарядье

Парк «Зарядье», построенный на месте гостиницы «Россия», в трех минутах от Кремля, — это «Россия в миниатюре», где представлены все климатические зоны. Здесь можно побывать в «ледяной пещере» в самом центре мегаполиса, увидеть старинные берестяные грамоты в Старом Английском дворе, отправиться в виртуальное путешествие над Россией или посмотреть на богатую ботаническую коллекцию. Но, пожалуй, главная точка притяжения — парящий мост, уникальная конструкция в форме бумеранга, на которой можно словно зависнуть над Москвой-рекой и сделать несколько неповторимых кадров (причем ракурсы будут разные!). С парящего моста отлично видна сталинская высотка на Котельнической набережной, а еще купола храмов, остров Балчуг и нарядная Москворецкая набережная.

Фото: Мостуризм

«Москва-Сити»

В деловом центре «Москва-Сити» острее, чем где бы то ни было ощущается ритм, в котором живет современный город. Сегодня здесь сконцентрировано 15 небоскребов с офисами, жилыми апартаментами, ресторанами, магазинами и развлечениями на любой вкус. Знакомство с этим районом лучше начать на городской площади, откуда открывается впечатляющий вид на весь деловой комплекс. Следом можно подняться на 80-й этаж башни «Око» и насладиться панорамой Москвы, а потом заглянуть на фабрику мороженого на 89-м этаже башни «Федерация» и пофотографироваться на смотровой площадке PANORAMA360.

ГУМ

Главный универмаг страны — один из самых узнаваемых символов новогодней Москвы. Каждый год перед комплексом заливают каток, устанавливают карусели, а само здание благодаря оригинальной подсветке из 50 тысяч лампочек превращается в волшебную декорацию для фотосессий.

Интерьеры ГУМа украшают новогодние арки, гирлянды и огромная белоснежная ель. Здесь можно полюбоваться искусно оформленными ретровитринами, посетить одну из временных выставок, а если почувствуете ностальгию по советскому общепиту — перекусить в столовой № 57.

Фото: Мостуризм

Центр Artplay

Один из первых креативных кластеров Москвы, превратившийся из промзоны в место обитания дизайнеров, галеристов, архитекторов и представителей других творческих профессий. Сюда стоит отправиться за урбанистическими и стрит-арт пейзажами, потому что фасады, стены, тоннели и другие поверхности центра усеяны граффити и муралами. Обязательно найдите «Русалку» и необычные знаки «STOP»! Стоит заглянуть на мультимедийную выставку, посвященную художнице Фриде Кало, выпить кофе в одной из местных кофеен или что-то покрепче в английском пабе.

Остается купить билеты и отправиться в незабываемую поездку. Но будьте осторожны: вас ждет столько ярких впечатлений, которые захочется сохранить на фото, что память в телефоне может закончиться. Подробную информацию о главных событиях столицы можно найти на туристическом портале Discover Moscow.