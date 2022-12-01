Фото: kassy.ru
В последней зимний месяц жителей Омска ожидает множество самых разных культурных мероприятий.
Гастроли
Новогодняя ледовая сказка И. Авербуха «Морозко»
«G-Drive Арена»
улица Лукашевича, 35
24 декабря, 12:00
Билет 500-1300 рублей
OG BUDA 16+
ночной клуб Angar
улица Кемеровская, 1 к. 3
4 декабря, 18:00
Билеты 1800-2900 рублей
Театр «Old classic ballet — Старый классический балет «Лебединое озеро» 6+
ОМЦ Химик
Проспект Академика Королева, 1
3 декабря, 18:00
Билеты 1200-2500 рублей
Кобяков ШОУ «Пушка» 0+
ОМЦ Химик
Проспект Академика Королева, 1
8 декабря, 18:00
Билеты от 2400 рублей
«Бурлеск» цирк Гии Эрадзе 0+
Омский государственный цирк
Проспект Карла Маркса, 43Б
3, 4, 10, 11 декабря, 12:00 и 17:00 (два выступления в день)
Билеты от 800 рублей
«Дневник Евы» 16+
Спектакль по произведениям Марка Твена «Дневник Евы» и «Дневник Адама»
История жизни Адама и Евы, в которой тонкий юмор Марка Твена переплетается с лирическими нотами первой на планете истории любви
Омский ТЮЗ на сцене Дома актера им. Н.Д. Чонишвили
улица Ленина, 45
10 декабря, 18:30
Билеты 200-300 рублей
«Щелкунчик» 6+
Омский музыкальный театр
улица 10 лет Октября,2/Думская,2
С 10 декабря по 9 января
Билеты 200-400 рублей
«Приключения Ёжика и Медвежонка» 0+
Омский ТЮЗ на сцене Дома актера им. Н.Д. Чонишвили
улица Ленина, 45
11 декабря, 11:00
Билеты 200-300 рублей
«Снежная королева» 0+
Омский драматический театр «Галерка»
улица Богдана Хмельницкого, 236
С 17 декабря по 8 января
Билеты от 250 до 550 рублей
«В некотором царстве» 0+
Сибирский культурный центр
бульвар Мартынова, 6
С 19 декабря по 3 января
Билеты 650 рублей
Зимовье зверей 0+
Пятый театр
улица Красный путь, 153
С 17 декабря по 7 января
Билеты 300-550 рублей
«Новогоднее представление» 6+
Омский музыкальный театр
улица 10 лет Октября,2/Думская,2
С 23 декабря по 8 января
Билеты от 200 рублей
«Смешные деньги» 16+
Скромный лондонский клерк Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит в дом чужой дипломат с огромной суммой денег. Жизнь сразу заиграла яркими красками и мечтами. Опьянев от такой фантастической удачи, он решает сбежать с женой, и, наконец-то, забыть о своём «сером» существовании. Но не тут-то было. Вместе с этим дипломатом в жизнь бедняги приходят шантаж, интриги, мафия, друзья-прилипалы, двое странных полицейских, неугомонный таксист и даже киллер.
Спектакль «Смешные деньги» по пьесе одного из лучших современных комедиографов Рэя Куни – то, что нужно, чтобы провести хороший вечер и посмеяться от души над каскадом нелепых, смешных ситуаций, в которых оказываются герои.
Режиссер - Ринат Фазлеев
Омский ТЮЗ на сцене Дома актера им. Н.Д. Чонишвили
улица Ленина, 45
31 декабря, 18:30
Билеты 500-1000 рублей
Выставка «Фантастик Пластик» 0+
Экспозиция состоит из объектов, созданных из переработанного и вторично использованного пластика российскими и зарубежными дизайнерами.
Центр «Эрмитаж-Сибирь» Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
улица Музейная, 4
14 октября-11 декабря
Билеты 50-300 рублей