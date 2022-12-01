Фото: kassy.ru

Гастроли и премьеры декабря в Омске

В последней зимний месяц жителей Омска ожидает множество самых разных культурных мероприятий.

Гастроли

Новогодняя ледовая сказка И. Авербуха «Морозко»

«G-Drive Арена»

улица Лукашевича, 35

24 декабря, 12:00

Билет 500-1300 рублей

OG BUDA 16+

ночной клуб Angar

улица Кемеровская, 1 к. 3

4 декабря, 18:00

Билеты 1800-2900 рублей

Театр «Old classic ballet — Старый классический балет «Лебединое озеро» 6+

ОМЦ Химик

Проспект Академика Королева, 1

3 декабря, 18:00

Билеты 1200-2500 рублей

Кобяков ШОУ «Пушка» 0+

ОМЦ Химик

Проспект Академика Королева, 1

8 декабря, 18:00

Билеты от 2400 рублей

«Бурлеск» цирк Гии Эрадзе 0+

Омский государственный цирк

Проспект Карла Маркса, 43Б

3, 4, 10, 11 декабря, 12:00 и 17:00 (два выступления в день)

Билеты от 800 рублей

Театральные премьеры декабря 2022 года в Омске

«Дневник Евы» 16+

Спектакль по произведениям Марка Твена «Дневник Евы» и «Дневник Адама»

История жизни Адама и Евы, в которой тонкий юмор Марка Твена переплетается с лирическими нотами первой на планете истории любви

Омский ТЮЗ на сцене Дома актера им. Н.Д. Чонишвили

улица Ленина, 45

10 декабря, 18:30

Билеты 200-300 рублей

Новогодние спектакли для детей в декабре 2022 года в Омске

«Щелкунчик» 6+

Омский музыкальный театр

улица 10 лет Октября,2/Думская,2

С 10 декабря по 9 января

Билеты 200-400 рублей

«Приключения Ёжика и Медвежонка» 0+

Омский ТЮЗ на сцене Дома актера им. Н.Д. Чонишвили

улица Ленина, 45

11 декабря, 11:00

Билеты 200-300 рублей

«Снежная королева» 0+

Омский драматический театр «Галерка»

улица Богдана Хмельницкого, 236

С 17 декабря по 8 января

Билеты от 250 до 550 рублей

«В некотором царстве» 0+

Сибирский культурный центр

бульвар Мартынова, 6

С 19 декабря по 3 января

Билеты 650 рублей

Зимовье зверей 0+

Пятый театр

улица Красный путь, 153

С 17 декабря по 7 января

Билеты 300-550 рублей

«Новогоднее представление» 6+

Омский музыкальный театр

улица 10 лет Октября,2/Думская,2

С 23 декабря по 8 января

Билеты от 200 рублей

Куда еще сходить в Омске в декабре 2022 года

«Смешные деньги» 16+

Скромный лондонский клерк Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит в дом чужой дипломат с огромной суммой денег. Жизнь сразу заиграла яркими красками и мечтами. Опьянев от такой фантастической удачи, он решает сбежать с женой, и, наконец-то, забыть о своём «сером» существовании. Но не тут-то было. Вместе с этим дипломатом в жизнь бедняги приходят шантаж, интриги, мафия, друзья-прилипалы, двое странных полицейских, неугомонный таксист и даже киллер.

Спектакль «Смешные деньги» по пьесе одного из лучших современных комедиографов Рэя Куни – то, что нужно, чтобы провести хороший вечер и посмеяться от души над каскадом нелепых, смешных ситуаций, в которых оказываются герои.

Режиссер - Ринат Фазлеев

Омский ТЮЗ на сцене Дома актера им. Н.Д. Чонишвили

улица Ленина, 45

31 декабря, 18:30

Билеты 500-1000 рублей

Выставка «Фантастик Пластик» 0+

Экспозиция состоит из объектов, созданных из переработанного и вторично использованного пластика российскими и зарубежными дизайнерами.

Центр «Эрмитаж-Сибирь» Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

улица Музейная, 4

14 октября-11 декабря

Билеты 50-300 рублей