В Омской области суд вместо исправительных работ отправил омича, осужденного за кражи, в зону СВО

Омич сам захотел на фронт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области жителю Кормиловского района суд предоставил отсрочку исполнения приговора сроком на полгода. Пока мужчина вместо мест лишения свободы отправится защищать интересы родины в зону СВО. В июле мужчину признали виновным в двух незначительных кражах и назначили исправительные общественные работы сроком на 1 год и 4 месяца. Тем же решением суда провинившегося обязали выплачивать 10% от заработной платы в доход государства.

- На основании Указа Президента Российской Федерации № 647 от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 19 октября 2022 года мужчина был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

При этом, согласно действующему законодательству (ст. 398 УПК РФ), исполнение приговора об осуждении лица, в том числе к исправительным работам, может быть отсрочено судом на определенный срок, - прокомментировали в пресс-службе омского областного суда.

Местный житель настолько не хотел исполнять названные работы и платить штрафные деньги, что сам подал ходатайство об отсрочке исполнения приговора в связи с призывом на военную службу по мобилизации. То есть между общественными работами и военной службой он просто выбрал второе. Суд к его просьбе прислушался и вынес желанное решение.

Пока мужчине предоставили отсрочку исполнения приговора на полгода месяцев. Судебный акт в законную силу не вступил.

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