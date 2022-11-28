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Происшествия28 ноября 2022 10:00

В Омске отец, уронивший младенца на пол, сначала пытался переложить ответственность за смерть ребенка на мать

Мужчина уже был судим и, видимо, отправиться снова в места лишения свободы ему не хочется совсем
Наталья ВИРКУНЕН
Фото со следственного эксперимента, предоставлено СУ СК России по Омской области.

Фото со следственного эксперимента, предоставлено СУ СК России по Омской области.

В Омске история с падением младенца на пол, который получил травмы, не совместимые с жизнью, получила продолжение. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Омской области, житель Калачинского района - отец крохи, уронивший мальчика на пол, сначала попробовал переложить вину и ответственность за страшную трагедию на мать малыша.

- Ранее сообщалось, что 20 августа текущего года 45-летний мужчина присматривал за шестимесячным ребенком. Он взял малыша одной рукой, а второй попытался снять с него подгузник, однако не удержал, и младенец упал, ударившись о его ногу. Спустя месяц малыш скончался от полученных повреждений.

Трагедия произошла на станции Валерино. Мужчина, уронивший ребенка, был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

- Первоначально обвиняемый выдвинул версию о том, что мальчик сам выпал из кроватки. Затем он начал утверждать, что ребенка уронила на пол жена. В ходе следствия эти показания были опровергнуты. После предъявления доказательств мужчина сознался в содеянном, - добавили следователи.

Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения.

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