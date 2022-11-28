В Омске отец, уронивший младенца на пол, сначала пытался переложить ответственность за смерть ребенка на мать

Фото со следственного эксперимента, предоставлено СУ СК России по Омской области.

В Омске история с падением младенца на пол, который получил травмы, не совместимые с жизнью, получила продолжение. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Омской области, житель Калачинского района - отец крохи, уронивший мальчика на пол, сначала попробовал переложить вину и ответственность за страшную трагедию на мать малыша.

- Ранее сообщалось, что 20 августа текущего года 45-летний мужчина присматривал за шестимесячным ребенком. Он взял малыша одной рукой, а второй попытался снять с него подгузник, однако не удержал, и младенец упал, ударившись о его ногу. Спустя месяц малыш скончался от полученных повреждений.

Трагедия произошла на станции Валерино. Мужчина, уронивший ребенка, был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

- Первоначально обвиняемый выдвинул версию о том, что мальчик сам выпал из кроватки. Затем он начал утверждать, что ребенка уронила на пол жена. В ходе следствия эти показания были опровергнуты. После предъявления доказательств мужчина сознался в содеянном, - добавили следователи.

Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения.

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