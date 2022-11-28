В Омске более 80% студентов-очников считают, что во время учебы нужно работать

Против работы в период получения высшего образования выступают лишь 6% студентов. Они считают, что следует посвящать учебе больше времени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, должны ли омские студенты очных (дневных) отделений вузов работать во время учебы.

В исследовании приняли участие как студенты и выпускники очных отделений вузов, так и их родители, и будущие абитуриенты.

8 из 10 омских студентов согласились, что во время обучения на дневном отделении университета нужно работать. Эту точку зрения поддержали только 4 из 10 их родителей.

По данным опроса, 84% студентов-очников убеждены, что они должны работать в период обучения. При этом 44% полагают, что трудиться можно только по своей специальности или близкой к ней сфере. Оставшиеся 40% говорят, что работать можно где угодно и кем угодно. Аргументируют свое мнение респонденты копеечной стипендией и нежеланием «сидеть на шее у родителей».

- Конечно, лучше работать по специальности - и опыт получишь, и денег заработаешь, но если устроиться не получилось, то можно и курьером пойти, - цитирует SuperJob одного из опрошенных.

Противников работы в период обучения на дневном отделение всего 6%. Они считают, что следует целиком сосредоточиться на учебе.

Примечательно, что позиция родителей студентов-очников и выпускников существенно отличается от той, которую выражают сами обучающиеся.

Лишь 44% родителей и 47% окончивших вузы убеждены, что студенты должны работать в свободное время. С тем, что трудиться можно по любой специальности, согласны 25% и 24% соответственно, а по свой или смежной - 19% и 23% соответственно. Против работы в период обучения вузе эти группы опрошенных выступают гораздо чаще, если сравнивать с теми, кто сейчас получает высшее образование. Мнение о том, что нельзя работать, пока учишься, поддерживают 35% родителей и 31% выпускников.

- За хорошую учебу надо выплачивать хорошую стипендию, чтобы студент не нищенствовал и мог достойно жить и учиться, - отметил один из опрошенных.

Идею о работе исключительно по своей или близкой специальности поддерживают в основном мужчины. Против любого трудоустройство в период обучения на очном отделении университета чаще выступают женщины.

Напомним, ранее аналитики SuperJob провели исследование, согласно результатам которого почти 40% омичей согласны получать «серую зарплату».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Только 40% жителей Омска согласны получать «серую» зарплату

При этом 37% омичей против подобных условий со стороны работодателей(подробнее...)