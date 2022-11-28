Мэр Омска Шелест предложил установить памятник Бухгольцу возле магазина «Океан»

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История с «Шаром Держава» на площади Бухгольца может завершиться 28 ноября. Сегодня в ходе заседания топонимической комиссии будет решен вопрос установки памятника Ивану Бухгольцу.

Напомним, что ранее предлагалось и даже настаивалось многими проправительственными телеграм-каналами размещение скульптуры основателю города Омска вместо привычного «шара». Последний же объект хотели увезти в парк 300-летия Омска.

Такому исходу событий были недовольный многие омичи. Против такой рокировки была значительная часть жителей Омска. Навстречу горожанам пошел мэр Сергей Шелест, который предложил свой вариант.

- В качестве площадки для размещения скульптуры предлагается Иртышская набережная в районе дома № 10 к.1 — на стороне реки. Здесь расположена смотровая площадка, хороший обзор, насыщенный пешеходный трафик, памятник будет одинаково выигрышно смотреться и с акватории, и с суши. Земельный участок позволяет разместить на нем подобный объект без ущерба для сетей и зеленых насаждений, - написал в своем телеграм-канале градоначальник.

Итоги заседания профильной комиссии станут известны позже.

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