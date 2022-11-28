Двойное убийство произошло в Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

Очередное громкое уголовное дело с двумя телами одновременно произошло в селе Гурово Муромцевского района. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

В ходе бурного застолья 37-летний неоднократно судимый сельчанин ножом зарезал двух мужчин 1963 и 1966 годов рождения. Трупы обнаружила жена одного из убитых.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин убийства, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в ведомстве.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийство двух лиц.

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